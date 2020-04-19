19 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Parmak’ın acı günü

Parmak’ın acı günü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

'un başarılı orta sahası Abdulkadir Parmak kuzeli Ahmet Bozali'yi kaybetti. Parmak kuzeninin ölümü sonrası büyük bir acı çektiğini ve onu asla unutmayacağını belirtti. Geçen yıl Göztepe maçı sonrasında "Ben savaşarak Trabzonspor formasnıı giydim o da savaşarak bu hastalığı yenecek" demişti.

'un başarılı orta sahası Abdulkadir Parmak kuzeli Ahmet Bozali'yi kaybetti. Parmak kuzeninin ölümü sonrası büyük bir acı çektiğini ve onu asla unutmayacağını belirtti. Geçen yıl Göztepe maçı sonrasında "Ben savaşarak Trabzonspor formasnıı giydim o da savaşarak bu hastalığı yenecek" demişti.
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