Sergen Yalçın'dan flaş Talisca yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların hocası, Beşiktaş'ın gündemindeki Anderson Talisca hakkında, "Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. Herkes birilerini almamızı istiyor. O işler o kadar kolay değil" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Dİrektörü Sergen Yalçın, Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma dönmesinin çok zor olduğunu söyledi.

"O İŞLER O KADAR KOLAY DEĞİL"



Instagramda bir canlı yayına katılan Yalçın, Brezilyalı yıldızın transferi hakkında, "Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. Herkes birilerini almamızı istiyor. O işler o kadar kolay değil. Herkes bunu bilsin" ifadesini kullandı.

"DORUKHAN İLE İLGİLİ YAZILANLAR SAĞLIKLI DEĞİL"



Siyah-beyazlı çalıştırıcı, sözleşme krizi yaşanan Dorukhan Toköz hakkında ise, "Dorukhan iyileşti. Corona gelmeden önce 2-3 haftalık sakatlık durumu kalmıştı. Futbol oynayacak seviyeye geldi. Dorukhan ile ilgili yazılan her şey sağlıklı değil." diye konuştu.

"ANTALYA VE ALANYA'DA OYNAMAK İNTİHAR GİBİ"



Yalçın, Süper Lig'de sezonun kalan 8 haftasının haziran ayı sonunda Antalya ve Alanya'da tamamlanması planı ile ilgili de, "Haziranın sonunda Antalya ve Alanya'da maç oynamak intihar gibi geliyor. Taraftarsız futbol olmaz. Taraftar gelsin de gerekirse protesto etsin. Biz ona da razıyız. Alanya'da o dönemlerde lig oynamak için çok sağlıksız bir yer. Orası olmaz" yorumunu yaptı.

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