10 Nisan 2020, Cuma
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Sörloht ve Erce'nin izin alarak ailelerini yanına dönmesi sonrası Ekuban da Gana'ya gitmek istediğini bildirdi. Ekuban'ın Gana'ya gitmesi bekleniyor.
Alexander Sörloth açıkladı! Sezon sonu...
Trabzonspor'da gösterdiği muhteşem performansla Avrupa'nın devlerinin listesine giren Alexander Sörloth, transfere kulağını tıkadı. Norveçli golcünün, menajeriyle yaptığı görüşmede "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.
Trabzonspor'da gösterdiği muhteşem performansla Avrupa'nın devlerinin listesine giren Alexander Sörloth, transfere kulağını tıkadı. Norveçli golcünün, menajeriyle yaptığı görüşmede "Transfer görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.
Sörloht ve Erce'nin izin alarak ailelerini yanına dönmesi sonrası Ekuban da Gana'ya gitmek istediğini bildirdi. Ekuban'ın Gana'ya gitmesi bekleniyor.
Bu sezon 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth'u Bayern, Napoli ve Sevilla gibi birçok kulübün takip ettiği biliniyor.
EKUBAN DA İZİN İSTEDİ
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