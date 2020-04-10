10 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth açıkladı! Sezon sonu...

Alexander Sörloth açıkladı! Sezon sonu...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

'da gösterdiği muhteşem performansla Avrupa'nın devlerinin listesine giren , transfere kulağını tıkadı. Norveçli golcünün, menajeriyle yaptığı görüşmede " görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim Trabzonspor'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.

Trabzonspor'da gösterdiği muhteşem performansla Avrupa'nın devlerinin listesine giren Alexander Sörloth, transfere kulağını tıkadı. Norveçli golcünün, menajeriyle yaptığı görüşmede " görüşmelerini sezon sonuna bırakalım. Önceliğim 'la şampiyon olmak. Bunu başardığım takdirde çok daha iyi teklifler alacağımı biliyorum" dediği öğrenildi.

Fırtına Avrupa'nın devlerini geride bıraktı! haberin devamı


Bu sezon 19 golle krallık yarışında zirvede olan Sörloth'u Bayern, ve Sevilla gibi birçok kulübün takip ettiği biliniyor.

EKUBAN DA İZİN İSTEDİ

Sörloht ve Erce'nin izin alarak ailelerini yanına dönmesi sonrası Ekuban da Gana'ya gitmek istediğini bildirdi. Ekuban'ın Gana'ya gitmesi bekleniyor.
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