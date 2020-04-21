21 Nisan 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Wesley Moraes atağı!

Trabzonspor'dan Wesley Moraes atağı!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

Sezon başında 'dan kiraladığı ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Alexander Sörloth'un ayrılığına karşı alternatif arayışlarını sürdüren , aradığı golcüyü 'de buldu. Ada basını, forması giyen Brezilyalı golcü 'in bordo-mavili takımın listesinde olduğını öne sürdü. İşte detaylar...

Corona virüsü salgınının ardından lige verilen arada yaz dönemi çalışmalarına yoğunlaşan 'da gündem forvet transferi... Sörloth ve Ekuban'ın taliplerinin artması sonrası her iki oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren Fırtına, öncelikle pazarını araştırmaya başladı.

Potansiyeli yüksek ve yaşı genç oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulüp ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, geçtiğimiz günlerde Leicester City'nin golcü futbolusu Iheanacho'yu Trabzonspor'a yazarken, başka bir iddia da İngiliz basınından geldi. , forması giyen 'in ekibinin gündeminde olduğunu öne sürdü.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

İngiliz ekibinin sezon başında 25 milyon Euro bonservis bedeliyle 'den transfer ettiği Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol ve 1 asist üretti. Öte yandan İngiliz basını, 'de 19. sırada bulunan Aston Villa'nın küme düşmesi halinde 23 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak isteyeceğini yazdı. Trabzonspor'un böyle bir durumda Wesley'i kiralık olarak kadrosuna katabileceği öğrenildi.

Trabzonspor'a çifte imza müjdesi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Novak: Forvet oynarım Novak: Forvet oynarım
Cumhurbaşkanımız birliktelik ruhunu sağladı "Cumhurbaşkanımız birliktelik ruhunu sağladı"
Trabzonspor'a çifte imza müjdesi! Trabzonspor'a çifte imza müjdesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör