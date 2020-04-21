Trabzonspor'dan Wesley Moraes atağı!

Sezon başında Crystal Palace'dan kiraladığı ve gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Alexander Sörloth'un ayrılığına karşı alternatif arayışlarını sürdüren Trabzonspor, aradığı golcüyü İngiltere'de buldu. Ada basını, Aston Villa forması giyen Brezilyalı golcü Wesley Moraes'in bordo-mavili takımın listesinde olduğını öne sürdü. İşte detaylar...

Corona virüsü salgınının ardından lige verilen arada yaz transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaşan Trabzonspor'da gündem forvet transferi... Sörloth ve Ekuban'ın taliplerinin artması sonrası her iki oyuncunun ayrılma ihtimaline karşı arayışlarını sürdüren Fırtına, öncelikle İngiltere pazarını araştırmaya başladı.

Potansiyeli yüksek ve yaşı genç oyuncuları kadrosuna katmak isteyen bordo-mavili kulüp ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Nijerya basını, geçtiğimiz günlerde Leicester City'nin golcü futbolusu Iheanacho'yu Trabzonspor'a yazarken, başka bir iddia da İngiliz basınından geldi. The Sun, Aston Villa forması giyen Wesley Moraes'in Karadeniz ekibinin gündeminde olduğunu öne sürdü.

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İngiliz ekibinin sezon başında 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Brugge'den transfer ettiği Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol ve 1 asist üretti. Öte yandan İngiliz basını, Premier Lig'de 19. sırada bulunan Aston Villa'nın küme düşmesi halinde 23 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak isteyeceğini yazdı. Trabzonspor'un böyle bir durumda Wesley'i kiralık olarak kadrosuna katabileceği öğrenildi.

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