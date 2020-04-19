Novak-Sosa morali

Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan iki personel corona virüsü günlerinde morali yine bordo-mavililerde buldular. Emre Yılmaz ve Asiye Aktaş önlüklerinin arkasına Sosa ve Novak'ın isimlerini yazdılar. Bu kare beğeni yağmuruna tutuldu. Taraftarlar "Size minnettarız" dediler.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan iki personel corona virüsü günlerinde morali yine bordo-mavililerde buldular. Emre Yılmaz ve Asiye Aktaş önlüklerinin arkasına Sosa ve Novak'ın isimlerini yazdılar. Bu kare beğeni yağmuruna tutuldu. Taraftarlar "Size minnettarız" dediler.