19 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Novak-Sosa morali

Novak-Sosa morali
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.04.2020

Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan iki personel corona virüsü günlerinde morali yine bordo-mavililerde buldular. Emre Yılmaz ve Asiye Aktaş önlüklerinin arkasına Sosa ve Novak'ın isimlerini yazdılar. Bu kare beğeni yağmuruna tutuldu. Taraftarlar "Size minnettarız" dediler.

Trabzon Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan iki personel corona virüsü günlerinde morali yine bordo-mavililerde buldular. Emre Yılmaz ve Asiye Aktaş önlüklerinin arkasına Sosa ve Novak'ın isimlerini yazdılar. Bu kare beğeni yağmuruna tutuldu. Taraftarlar "Size minnettarız" dediler.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Parmak’ın acı günü Parmak’ın acı günü
Ndiaye müjdesi Ndiaye müjdesi
Obi Mikel Brezilya’ya Obi Mikel Brezilya’ya
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör