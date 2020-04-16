Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Trabzonspor, uzun süredir takip ettiği yıldız futbolcudan müjdeli haberi aldı. Açıklamalarda bulunan futbolcu, Trabzonspor ile görüştüklerini ve yeniden masaya oturabileceklerini iletti.