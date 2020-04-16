16 Nisan 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Trabzonspor, uzun süredir takip ettiği yıldız futbolcudan müjdeli haberi aldı. Açıklamalarda bulunan futbolcu, Trabzonspor ile görüştüklerini ve yeniden masaya oturabileceklerini iletti.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 18:48
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Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.

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Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına gaz verdi.

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Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşarak Devler Ligi'ne gitmenin planlarını yapan Trabzonspor, kadrosunu da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililere uzun süreden beri transfer listesinde olan isimden yeşil ışık geldi.

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Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık

KANGA TRABZONSPOR'U AÇIKLADI

Karadeniz ekibinin Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1 geçtiği maçlarda 1 gol, 2 asist yapan Guelor Kanga Çekya basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık

Trabzonspor'la daha önce görüştüğünü belirten deneyimli orta saha, bordo-mavili ekibe yeşil ışık yaktı.

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