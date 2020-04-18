Kanga veya daha iyi
Trabzonspor'un Gabonlu orta saha ya da daha iyi bir isim alacağı belirtildi.
Sparta Prag ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Guelor Kanga için Trabzonspor uzun zamandır nabız yokluyordu. Çek basınına yaptığı açıklamada Trabzonspor ile yaptığı görüşmeleri doğrulayan Gabonlu orta saha bir süredir ise temas halinde olmadıklarını söylemişti. Bordo-mavili kulübün scout ekibinin 29 yaşındaki futbolcu konusunda olumlu referanslar verdiği ancak aynı bölge için bitiricilik özellikleri daha iyi olan bir isim arayışının da devam ettiği öğrenildi. Yönetimin önümüzdeki günlerde Kanga ile bir görüşme daha yaparak maddi taleplerini tekrar gözden geçirmeyi planladığı da ifade edildi.
KULÜBÜNÜ REDDETTİ
Kanga'nın Sparta Prag ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı öğrenilirken, Trabzonspor'un bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi. Gabonlu orta saha, Sparta Prag formasıyla bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 11 gol attı ve 8 de asist yaptı
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