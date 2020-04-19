Ndiaye müjdesi
Senegalli futbolcu sol dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Hafif tempolu idmanlara başlayan Ndiaye, Haziran’da forma giyebilecek.
Trabzonspor'a Badou Ndiaye'den müjdeli haber geldi... 1 Nisan'da sol dizinden menisküs ameliyatı geçiren 29 yaşındaki futbolcu, koronavirüs sebebiyle lige verilen arada hızlı şekilde toparlanıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun hafif tempolu antrenmanlara başladığı öğrenildi. Şu anda dizini sert idmanlarla yormayan ancak kuvvetlendirme çalışmalarına başlayan Ndiaye'nin liglerin yeniden start alacağı Haziran ayına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Yıldız ismin, topun yeniden santraya konacağı güne kadar tamamen hazır olması bekleniyor. Güçlü bir kas yapısına sahip Ndiaye'nin sezonun kalan 8 maçına yetişecek olması teknik direktör Hüseyin Çimşir'i de bir hayli memnun ediyor.
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