19 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Ndiaye müjdesi

Ndiaye müjdesi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.04.2020

Senegalli futbolcu sol dizinden menisküs ameliyatı olmuştu. Hafif tempolu idmanlara başlayan Ndiaye, Haziran’da forma giyebilecek.

'a Badou Ndiaye'den müjdeli haber geldi... 1 Nisan'da sol dizinden menisküs ameliyatı geçiren 29 yaşındaki futbolcu, koronavirüs sebebiyle lige verilen arada hızlı şekilde toparlanıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun hafif tempolu antrenmanlara başladığı öğrenildi. Şu anda dizini sert idmanlarla yormayan ancak kuvvetlendirme çalışmalarına başlayan Ndiaye'nin liglerin yeniden start alacağı Haziran ayına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Yıldız ismin, topun yeniden santraya konacağı güne kadar tamamen hazır olması bekleniyor. Güçlü bir kas yapısına sahip Ndiaye'nin sezonun kalan 8 maçına yetişecek olması teknik direktör Hüseyin Çimşir'i de bir hayli memnun ediyor.

Nedelev Trabzonspor için hazır kıta haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Parmak’ın acı günü Parmak’ın acı günü
Obi Mikel Brezilya’ya Obi Mikel Brezilya’ya
Novak-Sosa morali Novak-Sosa morali
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör