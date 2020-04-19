19 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Obi Mikel Brezilya’ya

Obi Mikel Brezilya’ya
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

ile yollarını ayıran 'in yeni rotası büyük ihtimalle Brezilya olacak. Nijeryalı futbolcu, Botafogo ile yakın temas halindeydi. İnternacional'in de 32 yaşındaki futbolcu ile görüşmeye başladığı belirtildi. İki Brezilya kulübü, Obi Mikel'i renklerine bağlamak için uğraşıyor.

ile yollarını ayıran 'in yeni rotası büyük ihtimalle Brezilya olacak. Nijeryalı futbolcu, Botafogo ile yakın temas halindeydi. İnternacional'in de 32 yaşındaki futbolcu ile görüşmeye başladığı belirtildi. İki Brezilya kulübü, Obi Mikel'i renklerine bağlamak için uğraşıyor.
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