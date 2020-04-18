Trabzonspor'un efsaneleri: Fatih Tekke
Taraftarının ''Sultan'' Tekke'si oldu. Çok genç yaşta sırtına geçirdiği bordo-mavili formadan yine çok genç yaşta ayrıldı.
Taraftarının ''Sultan'' Tekke'si oldu. Çok genç yaşta sırtına geçirdiği bordo-mavili formadan yine çok genç yaşta ayrıldı. Altay ve Gaziantepspor formalarıyla yeteneklerini yeniden gösteren ''Karadeniz'in hırçın çocuğu'' özellikle 2005 yılında hem Türkiye Süper Ligi gol kralı oldu (31) hem de Avrupa Gümüş Ayakkabı ödülünü kazandı. Trabzonspor'dan ayrılıp Rusya'nın yolunu tutarken arkasında birçok gözü yaşlı taraftar bıraktı. Zenit forması ile 2007-08 sezonu Rusya Premier Ligi şampiyonluğu yaşadı ve maçın adamı seçildiği UEFA Kupası finalinde İskoçya'nın Glasgow Rangers takımını yenerek UEFA Kupası'nı kaldırdı.
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