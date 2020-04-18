18 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Taraftar için anma mesajı

Taraftar için anma mesajı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Yönetim, 23 yıl önce maç dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden 5 taraftarını andı.

Yönetim, 23 yıl önce maç dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden 5 taraftarını andı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1997 yılında Kocaelispor- Trabzonspor arasında oynanan maçı dönüşü Ankara Kızılcahamam'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Alaaddin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz ve Faruk Genç'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi.

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