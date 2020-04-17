17 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor vefat eden taraftarlarını unutmadı

Trabzonspor vefat eden taraftarlarını unutmadı
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

ekiplerinden , 1997 yılında 'nda Kocaelispor ile oynanan maç dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 taraftarını andı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1997 yılında Kocaelispor- arasında oynanan maçı dönüşü Ankara Kızılcahamam'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Alaaddin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, ve Faruk Genç'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verildi.

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