Trabzonspor vefat eden taraftarlarını unutmadı
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 1997 yılında Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynanan maç dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 taraftarını andı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1997 yılında Kocaelispor-Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası maçı dönüşü Ankara Kızılcahamam'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımız Alaaddin Aygün, Gökmen Karakullukçu, Bülent Dönmez, Kemal Yılmaz ve Faruk Genç'i saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verildi.
1997 yılında Kocaelispor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçı dönüşü Ankara Kızılcahamam'da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden taraftarlarımızı saygıyla anıyoruz.— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) April 17, 2020
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