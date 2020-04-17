Trabzonspor vefat eden taraftarlarını unutmadı

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'dan kiraladığı ve bordo-mavili formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Alexander Sörloth'un talipleri artıyor. Norveçil golcünün adının sık sık anıldığı Serie A ekibi Napoli'nin Sörloth için 14 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi.