18 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Sörloth'un menajerinden transfer açıklaması! "Real Madrid ve Sevilla..."

Menajerinden transfer açıklaması! Real Madrid ve Sevilla...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 Giriş Tarihi: 18.04.2020

'un 'tan kiraladığı ve bu sezon attığı gollerle adından söz ettiği , bordo-mavililerde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Norveçli golcünün menajeri , İspanyol basınına açıklamalarda bulundu ve 25 yaşındaki golcüye teklif olup olmadığını açıkladı. İşte detaylar...

'a geldiği günden bu yana 'de adeta tozu dumana katan ve bordo mavilileri zirveye taşıyan , adını dünya devlerinin listesine yazdırmayı başarmıştı.

Trabzonspor formasıyla şimdiye dek 30 müsabakada rol alan ve 19 gol 8 asistle oynayan Sörloth için , , , gibi kulüplerin devreye girdiği aktarılmıştı.

Konu ile ilgili Alexander Sörloth'un menajeri , Mundo Deportivo'ya röportaj verirken, merak edilen o soruya cevap verdi.

RESMİ TEKLİF GELDİ Mİ?

Norveçli menajer yaptığı açıklamada, "Alex'e büyük bir ilgi var, bu doğru. Ancak şimdilik, Real Madrid ve Sevilla'dan resmi teklif gelmedi." dedi.

"6 MİLYONLUK SEÇENEK KAÇINILMAZ"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Sörltoh'un halan Crytal Palace'in sözleşmeli futbolcusu olduğu ancak Trabzonspor'un sezon başında ekonomik bir anlaşma yaparak 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu koyduğu ve bu miktarı ödemesinin kaçınılmaz olacağı aktarıldı.

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