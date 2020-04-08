08 Nisan 2020, Çarşamba
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Trabzonspor'un eski yıldızı Fatih Tekke'ye büyük onur! Zenit...
Rus ekiplerinden FC Zenit, takımda bugüne kadar forma giymiş en skorer yabancı oyunculardan oluşan bir kadro paylaştı. Trabzonspor'un efsanesi Fatih Tekke, Zenit tarafından kulübün en skorer yabancı 11'ine seçildi.
Rus ekiplerinden FC Zenit, takımda bugüne kadar forma giymiş en skorer yabancı oyunculardan oluşan bir kadro paylaştı.
Kadronun İlk 11'inde Trabzonspor efsanesi Fatih Tekke ve bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız Giuliano da kendine yer buldu.
Öte yandan devre arasında İttifak Holding Konyaspor'a transfer olan ve geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgını nedeniyle sözleşmesini feshederek ailesinin yanına dönen Robert Mak da yedekler arasında yer aldı.
İŞTE ZENIT TARİHİNİN EN SKORER YABANCI 11'İ
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