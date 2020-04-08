08 Nisan 2020, Çarşamba
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Obi Mikel’e 2 milyon dolar
Bordo-mavili kulüp ile geçtiğimiz ay sözleşmesini sonlandıran John Obi Mikel'e sürpriz bir transfer teklifi geldi.
Bordo-mavili kulüp ile geçtiğimiz ay sözleşmesini sonlandıran John Obi Mikel'e sürpriz bir transfer teklifi geldi. ESPN'de yer alan haberde; Nijeryalı orta saha için Botafogo'dan resmi girişimler başladı. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki ön liberoya 1.5 yıl için 2 milyon dolar önerildi. Trabzonspor'da yıllık 1.5 milyon euro kazanan Mikel'e ayrıca belli bir imza primi ve sezon içinde bonusların olabileceği de vurgulandı.
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