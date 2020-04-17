Alexander Sörloth için dudak uçuklatan teklif!

Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'dan kiraladığı ve bordo-mavili formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Alexander Sörloth'un talipleri artıyor. Norveçil golcünün adının sık sık anıldığı Serie A ekibi Napoli'nin Sörloth için 14 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla göz doldururken Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Birçok Avrupa ekibi, yıldız futbolcu için temasta bulunurken Sörloth'un transferi için en iddialı takımlardan olan Napoli'nin golcü futbolcuya ayırdığı bütçe ortaya çıktı.

NAPOLI'DEN 14 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre, bordo-mavililerin Crystal Palace'tan 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile iki yıllığına kiraladığı oyuncu için Napoli'nin 14 milyon Euro vermeye hazır olduğu iddia edildi. Henüz resmi bir görüşme olmamasına rağmen Trabzonspor'un tutumu belirsizliğini koruyor.

SÖRLOTH MESSI'Yİ SOLLADI

Bu arada Avrupa'nın golcü futbolcuları lig heyecanının yeniden başlamasını ayrı bir hedefle bekliyor. Çünkü krallık yarışı orada da tam gaz sürüyor. 39 resmi maçta 25 gol atan ve 0.64 ortalama ile listede 8. sırada yer alan Trabzonsporlu Sörloth da o yıldızlardan biri.

Norveçli oyuncu, 32 maçta 25 gol ve 0.78 ortalamalı Ronaldo'nun gerisinde yer alırken, 31 maçta 24 gole sahip Messi'nin ise önünde bulunuyor. Listenin ilk basamağında 33 maçta 40 golle Salzburg'dan Borussia Dordmund'a giden Haaland bulunuyor.

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