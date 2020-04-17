17 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Alexander Sörloth için dudak uçuklatan teklif!

Alexander Sörloth için dudak uçuklatan teklif!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

'un sezon başında 'dan kiraladığı ve bordo-mavili formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren 'un talipleri artıyor. Norveçil golcünün adının sık sık anıldığı Serie A ekibi 'nin Sörloth için 14 milyon Euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi.

'un Norveçli golcüsü , bu sezon 'de gösterdiği performansla göz doldururken Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Birçok Avrupa ekibi, yıldız futbolcu için temasta bulunurken Sörloth'un transferi için en iddialı takımlardan olan 'nin golcü futbolcuya ayırdığı bütçe ortaya çıktı.

NAPOLI'DEN 14 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre, bordo-mavililerin 'tan 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile iki yıllığına kiraladığı oyuncu için Napoli'nin 14 milyon Euro vermeye hazır olduğu iddia edildi. Henüz resmi bir görüşme olmamasına rağmen 'un tutumu belirsizliğini koruyor.

SÖRLOTH MESSI'Yİ SOLLADI

Bu arada Avrupa'nın golcü futbolcuları lig heyecanının yeniden başlamasını ayrı bir hedefle bekliyor. Çünkü krallık yarışı orada da tam gaz sürüyor. 39 resmi maçta 25 gol atan ve 0.64 ortalama ile listede 8. sırada yer alan Trabzonsporlu Sörloth da o yıldızlardan biri.

Norveçli oyuncu, 32 maçta 25 gol ve 0.78 ortalamalı Ronaldo'nun gerisinde yer alırken, 31 maçta 24 gole sahip Messi'nin ise önünde bulunuyor. Listenin ilk basamağında 33 maçta 40 golle Salzburg'dan Borussia Dordmund'a giden Haaland bulunuyor.

Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor vefat eden taraftarlarını unutmadı Trabzonspor vefat eden taraftarlarını unutmadı
Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık Yıldız isimden Trabzonspor'a yeşil ışık
Örnek futbolcu Filip Novak Örnek futbolcu Filip Novak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör