17 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Örnek futbolcu Filip Novak

Örnek futbolcu Filip Novak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Takımın önemli isimlerinden olan Novak; 2017-18'in devre arasında Midtjylland'dan gelmiş ve o dönemden beri gösterdiği performansla alkış almıştı.

Takımın önemli isimlerinden olan Novak; 2017-18'in devre arasında Midtjylland'dan gelmiş ve o dönemden beri gösterdiği performansla alkış almıştı. İstikrarlı yapısı, sol bekteki sıkıntıyı çözmesi ve profesyonel tutumuyla her zaman beğenilen Çekyalı savunmacı son olarak sözleşme konusundaki yaklaşımıyla da örnek gösterildi. Sadece 2 milyon euro bonservisle gelen Novak; 2.5 senede 79 maçta 14 gol attı, 3 asist yaptı.
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