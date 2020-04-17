17 Nisan 2020, Cuma
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Örnek futbolcu Filip Novak
Takımın önemli isimlerinden olan Novak; 2017-18'in devre arasında Midtjylland'dan gelmiş ve o dönemden beri gösterdiği performansla alkış almıştı.
Takımın önemli isimlerinden olan Novak; 2017-18'in devre arasında Midtjylland'dan gelmiş ve o dönemden beri gösterdiği performansla alkış almıştı. İstikrarlı yapısı, sol bekteki sıkıntıyı çözmesi ve profesyonel tutumuyla her zaman beğenilen Çekyalı savunmacı son olarak sözleşme konusundaki yaklaşımıyla da örnek gösterildi. Sadece 2 milyon euro bonservisle gelen Novak; 2.5 senede 79 maçta 14 gol attı, 3 asist yaptı.
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