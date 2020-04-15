Zirvelerin adamı

Attığı 19 golle Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde bulunan Trabzonspor'un süper forveti Sörloth, geride bıraktığımız mart ayında 7 bin 644 haberde yer alarak spor basınının en çok konuştuğu futbolcu oldu. Listenin ikinci basamağında 7 bin 588 haber ile Falcao, üçüncü basamağında ise 6 bin 40 haber ile Muslera yer aldı.

Attığı 19 golle Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde bulunan Trabzonspor'un süper forveti Sörloth, geride bıraktığımız mart ayında 7 bin 644 haberde yer alarak spor basınının en çok konuştuğu futbolcu oldu. Listenin ikinci basamağında 7 bin 588 haber ile Falcao, üçüncü basamağında ise 6 bin 40 haber ile Muslera yer aldı.

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