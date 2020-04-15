Çimşir sıkı takipte

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, virüs salgınında oyuncuların kendilerine verdiği programa uyup uymadıklarını harfiyen takip ediyor.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, virüs salgınında oyuncuların kendilerine verdiği programa uyup uymadıklarını harfiyen takip ediyor. Hemen her gün oyuncularıyla görüşen 40 yaşındaki hocanın, antrenman programlarına sürekli güncellemeler yaptığı da ifade edildi. Çimşir'in ligin ne zaman başlayacağının bilinmemesine rağmen oyuncularını sürekli olarak hazır tutmaya çalıştığı öğrenildi.

DERSİNE ÇALIŞIYOR

Çimşir lige verilen arada dersine çalışıyor… Şampiyonluk yolunda emin adımlarda ilerleyen takımındaki eksikleri gidermek için hem eski maçları hem de oyuncularının verilerini analiz eden 40 yaşındaki hocanın önceliği savunmadaki sıkıntıyı gidermek. Devre arasında savunmaya yapılan takviyelere rağmen hatalı goller yemeye devam eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 9 maçta kalesinde 9 gol gördü.

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