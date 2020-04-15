15 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Çimşir sıkı takipte

Çimşir sıkı takipte
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Teknik direktör , virüs salgınında oyuncuların kendilerine verdiği programa uyup uymadıklarını harfiyen takip ediyor.

Teknik direktör , virüs salgınında oyuncuların kendilerine verdiği programa uyup uymadıklarını harfiyen takip ediyor. Hemen her gün oyuncularıyla görüşen 40 yaşındaki hocanın, antrenman programlarına sürekli güncellemeler yaptığı da ifade edildi. Çimşir'in ligin ne zaman başlayacağının bilinmemesine rağmen oyuncularını sürekli olarak hazır tutmaya çalıştığı öğrenildi.

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DERSİNE ÇALIŞIYOR

Çimşir lige verilen arada dersine çalışıyor… Şampiyonluk yolunda emin adımlarda ilerleyen takımındaki eksikleri gidermek için hem eski maçları hem de oyuncularının verilerini analiz eden 40 yaşındaki hocanın önceliği savunmadaki sıkıntıyı gidermek. Devre arasında savunmaya yapılan takviyelere rağmen hatalı goller yemeye devam eden bordo-mavililer, ikinci yarıdaki 9 maçta kalesinde 9 gol gördü.

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