15 Nisan 2020, Çarşamba
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Tek hayalim kupa
Sezon başından itibaren oraya koyduğu performansla takımın kilit isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır'ın ismi transfer haberleriyle anılmaya devam ediyor.
Sezon başından itibaren oraya koyduğu performansla takımın kilit isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır'ın ismi transfer haberleriyle anılmaya devam ediyor. Manchester United, Liverpool, Leipzing, Sevilla ve İnter gibi kulüplerin transfer gündeminde olduğu iddia edilen 24 yaşındaki eldiven, tek düşüncesinin bir an önce ligin başlaması ve şampiyonluk kupasını kaldırmak olduğunu söyledi. 1.91 boyundaki eldivenin, yakın çevresine, "Benim şu an tek hayalim var o da şampiyonluk kupasını kaldırmak. Çocukluğumdan şu an bulunduğum zamana kadar en çok istediğim şey olabilir. Bunu herkes çok iyi biliyor. Hayallerimden birisi bu formayı giymekti, diğeri ise bu forma ile şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.
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