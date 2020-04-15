15 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Transfer bombası patlıyor! Chelsea'den Trabzonspor'a

Transfer bombası patlıyor! Chelsea'den Trabzonspor'a
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Fırtına, Chelsea ile sözleşmesi bitecek 20 yaşındaki İngiliz ön liberoyu listesine aldı.

Sezon başında yaptığı nokta transferler sayesinde Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan , koronavirüs nedeniyle verilen arada yeni takviyeler için çalışıyor. Stokeon Trent Live sitesinde yer alan habere göre Karadeniz devi, yardımcı antrenör Eddie Newton'un raporu doğrultusunda Chelsea'nin genç yıldızı Conor Gallagher'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki ön libero geçen sezonun ilk yarısını Charlton Athletic'te tamamladı. Ocak ayında Chelsea'ye geri dönen İngiliz oyuncu, Swansea kulübünde kiralandı. Gallagher bu sezon forma giydiği 36 maçta 6 gol ve 9 asist ile oynadı. 1.82 boyundaki futbolcunun sözleşmesi 5 Mayıs 2020 yılında sona eriyor. Bilindiği üzere Trabzonspor, Chelsea'de forma giyen birçok oyuncu transfer etmişti. Bu oyuncuların başında Marko Marin, ve geliyor.

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