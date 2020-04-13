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TRABZONSPOR

Trabzonspor sadece ligde değil o alanda da lider!

Sadece ligde değil o alanda da lider!
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

'in lideri , geride kalan 26 haftada girdiği pozisyonları golle sonuçlandıran takımlar arasında lider oldu. Bordo-mavili takım, 195 isabetli şutta 59 gol attı.

, bugüne kadar 'de oynanan 26 maçta girdiği pozisyonları en çok değerlendiren takımların başında geldi. Bordo-mavili takımı ve DG takip etti. Trabzonspor, 195 gol atışının 59'nda fileleri havalandırmayı başarırken, yüzde 30.3 ortalama elde etti. Bordo-mavililerin yakın takipçisi Başakşehir ise 212 gol pozisyonundan 50'sini gole çevirirken, bu alanda yüzde 23.6 ortalama yakaladı. Sivasspor ise 232 gol vuruşu yapıp 47'sinden sonuç aldı ve yüzde 20.3 ortalama yaptı.

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266 gol vuruşundan 46'sını sonuçlandırarak yüzde 17.3 ortalama elde etti. 251 pozisyondan 44'nü gole çevirerek yüzde 17 ortalama yakaladı. ise 266 gol atışının 40'ını gole çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu alandaki ortalaması da yüzde 15.

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