Trabzonspor Ndiaye için pusuda
Trabzonspor’un kiraladığı Senegalli yıldızı Stoke City taraftarı geri istemiyor. Başkan Ağaoğlu teklif için doğru zamanı bekliyor.
Karadeniz ekibi devre arasında Badou Ndiaye'yi Stoke City'den renklerine bağlamıştı. Stoke taraftarlarının sosyal medya üzerinden buluştuğu bir sitede "Ndiaye'yi sezon sonu ne yapalım?" sorusu yöneldildi. Birçok Stoke taraftarı "Onu satalım. Gelecek bütçeyle yeni bir transfer yapmamız daha doğru olur. Ndiaye'nin bizde oynarken yüzü gülmüyordu, Trabzonspor'da ise çok mutlu. Gitmesi her iki taraf için de en doğrusu olur" ifadelerini kullandılar. Fırtına uygun bir bedelle Senegalli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı planlıyor. Son dönemde yaptığı nokta atışı transferlerle dikkat çeken başkan Ahmet Ağaoğlu da Ndiaye için Stoke'a bir teklif sunacak. Bunun için en doğru zamanı bekliyor.
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