Fırtına’nın askerleri

Karadeniz devinde bu sezon 3 kulvardaki maçlarda da görev yapan Sörloth, 39 karşılaşmada 3 bin 152 dakika sahada kalarak takımda en fazla süre alan isim oldu.

Karadeniz devinde bu sezon 3 kulvardaki maçlarda da görev yapan Sörloth, 39 karşılaşmada 3 bin 152 dakika sahada kalarak takımda en fazla süre alan isim oldu. Golcü oyuncuyu 37 maçta 2 bin 997 dakika forma giyen Nwakaeme takip etti. Bu iki isimin ardından 36 maçta 2 bin 988 dakika görev yapan Sosa ve 33 maçta 2 bin 936 dakika oynayan Uğurcan geldi. Trabzon'da en fazla forma giyen bu 4 isimi, 2 bin 821 dakika ile Novak, 2 bin 624 dakika ile Pereira ve 2 bin 497 dakika ile de A.Parmak izledi.

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