03 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Bilal Başacıkoğlu: En şakacısı Nwakaeme

Bilal Başacıkoğlu: En şakacısı Nwakaeme
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Devre arası transferlerinden Bilal Başacıkoğlu, dergisine samimi açıklamalar yaptı.

Gördüğü en tembel ve en şakacı futbolcunun Nwakaeme olduğunu belirten Bilal, "En yeteneklisi ise Abdülkadir Ömür. En cimrisi Pereira ve en bonkörü Abdurrahim Dursun" diyerek arkaşlarının özelliklerini açıkladı.

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