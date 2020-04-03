Bilal Başacıkoğlu: En şakacısı Nwakaeme

Devre arası transferlerinden Bilal Başacıkoğlu, Trabzonspor dergisine samimi açıklamalar yaptı.

Gördüğü en tembel ve en şakacı futbolcunun Nwakaeme olduğunu belirten Bilal, "En yeteneklisi ise Abdülkadir Ömür. En cimrisi Pereira ve en bonkörü Abdurrahim Dursun" diyerek arkaşlarının özelliklerini açıkladı.

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