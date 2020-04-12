Ahmet Ağaoğlu: Corona virüsü günlerinde devletimiz süreci çok iyi yönetiyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye’nin doğru adımlarla corona virüsünden çabuk kurtulacağını belirtti. Ağaoğlu “Görüyoruz dünyanın birçok ülkesinde sağlık sistemi çöktü. Biz iyi durumdayız” dedi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronvirüs karantinasında FOTOMAÇ'a özel açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Türkiye'nin ilk günden beri attığı kararlı şekilde süreci çok iyi yönettiğini belirtti. Başkan Ağaoğlu "Türkiye sağlık alanında diğer Avrupa ülkelerine göre gerçekten çok iyi durumda. Ancak sırf iyi durumdayız diye alınan önlemlere uymamazlık yapmamalıyız. Gerek yatak sayımız, gerekse sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyor" ifadelerini kullandı.

AZ HASARLA ATLATIRIZ

Karadeniz ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu dünyadaki örneklere bakınca Türkiye'nin ne kadar doğru adımlar attığını belirtti. Ağaoğlu "Belçika, Hollanda ve ABD gibi ülkeler dahi bu süreçte sağlık anlamında ne kadar geri kaldıkları bir kez daha ortaya çıktı. Bence süreci az hasarla atlatacağız ancak tekrar etmekte fayda var bunu yapabilmemiz için herkesin bilinçli olması, hijyen başta olmak üzere tüm kurallara harfiyen uyması gerekiyor" diye konuştu.

BAKAN KOCA GÜVEN VERİYOR

"Bu sürecin başındaki biri olarak insanlara güven vermesi çok önemliydi. Ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın insanlara güven verdiğini söyleyebilirim. Onun açıklamaları ve yaptığı çalışmalar insanlara umut veriyor. Kurulan ekip bu konuda oldukça bilgili ve alınacak önlemleri gerçekten ince ayrıntısına kadar anlatıyorlar"

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

Fırtına'da başkan Ahmet Ağaoğlu virüsün her alanda olduğu gibi futbolu da olumsuz etkilediğini belirtti. Ağaoğlu "Önce sağlığımızı düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle devletimizn aldığı önlemlere harfiyen uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

EKMEĞİMİ KENDİM YAPIYORUM

"Ben de bu süreçte evimde kalıyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Evde ekmeğimi dahi kendim yapıyorum. Zaten bu aslında bizim için çok eski bir gelenekti yeniden hatırlama fırsatı bulduk"

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