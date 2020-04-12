Süper Lig'de Trabzonspor'un Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta Martin Skrtel ceza alanı içinde Anthony Nwakaeme'yi çekip indirmişti. Hakem Fırat Aydınus penaltı vermemiş, VAR başındaki Mete Kalkavan da inceleme tavsiyesinde bulunmamıştı. FOTOMAÇ önceki gün hakemler için hazırlanan eğitim paketinde bu pozisyon için "Net penaltı ve sarı kart. VAR bu tip abartılı formadan çekmelerde mutlaka müdahale etmeli" ifadelerinin kullanıldığı belgeyi yayınlamıştı. İşte bu belge Trabzon'da gümdemin 1 numaralı maddesi oldu.

Süper Lig'de Trabzonspor'un Başakşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta Martin Skrtel ceza alanı içinde Anthony Nwakaeme'yi çekip indirmişti. Hakem Fırat Aydınus penaltı vermemiş, VAR başındaki Mete Kalkavan da inceleme tavsiyesinde bulunmamıştı. FOTOMAÇ önceki gün hakemler için hazırlanan eğitim paketinde bu pozisyon için "Net penaltı ve sarı kart. VAR bu tip abartılı formadan çekmelerde mutlaka müdahale etmeli" ifadelerinin kullanıldığı belgeyi yayınlamıştı. İşte bu belge Trabzon'da gümdemin 1 numaralı maddesi oldu. O günlerde bu karara çok tepki gösteren bordo-mavililer bir kez daha seslerini yükselterek "Hakkımızı yediler. Hatalı hakem ve VAR kararlarıyla Başakşehir'i yenemedik. FOTOMAÇ'a teşekkür ediyoruz. Onların gazeteciliği sayesinde gerçeği öğrendik" dediler.

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