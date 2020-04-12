12 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

"Hakkımızı yediler"

Hakkımızı yediler
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 12.04.2020

Süper Lig'de 'un ile 1-1 berabere kaldığı maçta ceza alanı içinde 'yi çekip indirmişti. Hakem penaltı vermemiş, VAR başındaki da inceleme tavsiyesinde bulunmamıştı. FOTOMAÇ önceki gün hakemler için hazırlanan eğitim paketinde bu pozisyon için "Net penaltı ve . VAR bu tip abartılı formadan çekmelerde mutlaka müdahale etmeli" ifadelerinin kullanıldığı belgeyi yayınlamıştı. İşte bu belge Trabzon'da gümdemin 1 numaralı maddesi oldu.

Süper Lig'de 'un ile 1-1 berabere kaldığı maçta ceza alanı içinde 'yi çekip indirmişti. Hakem penaltı vermemiş, VAR başındaki da inceleme tavsiyesinde bulunmamıştı. FOTOMAÇ önceki gün hakemler için hazırlanan eğitim paketinde bu pozisyon için "Net penaltı ve . VAR bu tip abartılı formadan çekmelerde mutlaka müdahale etmeli" ifadelerinin kullanıldığı belgeyi yayınlamıştı. İşte bu belge Trabzon'da gümdemin 1 numaralı maddesi oldu. O günlerde bu karara çok tepki gösteren bordo-mavililer bir kez daha seslerini yükselterek "Hakkımızı yediler. Hatalı hakem ve VAR kararlarıyla Başakşehir'i yenemedik. FOTOMAÇ'a teşekkür ediyoruz. Onların gazeteciliği sayesinde gerçeği öğrendik" dediler.

MHK Trabzonspor'un hakkının yendiğini itiraf etti! İşte o belge haberin devamı

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