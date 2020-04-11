11 Nisan 2020, Cumartesi

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Bayern Münih'te hedef Lewandowski yerine Alexander Sörloth!

Lewandowski'ye büyük şok! Süper Lig'den...
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

'un yaz döneminde İngiltere ekiplerinden 'tan kiraladığı , bordo-mavililerde gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı. Daha öncesinde ismi ve gibi devlerle anılan Norveçli golcü için bu kez Alman basını flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Sezon başında ekibi 'den 'a kiralanan Sörloth, bordo mavili forma ile 'de tozu dumana katarken, Avrupa devlerinin listesine girmeyi başarmıştı.

Milan, ve 'nin de radarında olduğu bilinen için son iddia 'dan geldi. Aktarılan bilgilere göre , bordo mavili golcüyü gelecek sezondan itibaren kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

'LEWA'NIN YERİNE SÖRLOTH'

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre; Bayern Münih, ilk etapta Sörloth'un, Lewandowski'nin yedeği olabileceği görüşünde ancak 2 yıl sonra işler çok daha farklı olacak.

2023'TEN SONRA...

Polonya'lı golcü Lewandowski'nin Bayern Münih ile sözleşmesinin sona erecek olmasıyla beraber Alman devinin 1. forveti Alexander Sörloth olacak.

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"TRABZONSPOR'A VERİLMİŞ SÖZÜM VAR"

Öte yandan Sörloth, geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına önemli bir açıklama yapmış ve transferine ilişkin konuşmuştu.

Norveçli yıldız, yaptığı konuşmada "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowskiile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" ifadelerini kullanmıştı.

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