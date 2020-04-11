11 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

"Türkiye daha güvenli sakın gelme"

Türkiye daha güvenli sakın gelme
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Bordo-mavılılerın forveti , 'ya gitmek için izin talep etmişti. Ailesi Milano'dan 2 saat uzaklıktaki Villafranca kasabasında yaşayan 26 yaşındaki yıldıza yönetimin tehlikenin büyüklüğü nedeniyle izin vermediği bildirildi.

Bordo-mavılılerın forveti , 'ya gitmek için izin talep etmişti. Ailesi Milano'dan 2 saat uzaklıktaki Villafranca kasabasında yaşayan 26 yaşındaki yıldıza yönetimin tehlikenin büyüklüğü nedeniyle izin vermediği bildirildi. İtalya doğumlu olan Ekuban'a ayrıca annesi ve babasının da "'de kal, orası daha güvenli" dediği bildirildi.

Süper Lig şampiyonunu açıkladılar haberin devamı

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