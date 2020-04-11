11 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

MHK Trabzonspor'un hakkının yendiğini itiraf etti! İşte o belge

MHK Trabzonspor'un hakkının yendiğini itiraf etti! İşte o belge
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

Fotomaç Gazetesi, Süper Lig ekiplerinden 'un hakkının yendiğini belgesiyle açıkladı. Başkanı Zekeriya Alp, "Başakşehirli Skrtel’in Nwakaeme’yi formasından çekip indirmesi çok net bir penaltı ve . VAR buna müdahale etmeliydi." dedi.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren - Başakşehir maçında büyük bir hakem faciası yaşanmış, bordo-mavililerin net penaltısı verilmemişti. Hakem Fırat Aydınus, Skrtel'in ceza alanı içinde Karadeniz devinin Nijeryalı sol kanadı Nwakaeme'yi formasından çekerek düşürdüğü pozisyonu 'es' geçerek net penaltıyı vermemiş, VAR hakemi da Aydınus'u uyarmamıştı. Ardından bordo-mavili yönetim ve taraftarlar hakemlere sert tepki göstermişlerdi. İşte bu tepkinin ne kadar haklı olduğu bizzat 'nin içinden teyit edilmiş oldu.

İKİNCİ KEZ İTİRAF ETMİŞ OLDU
MHK Başkanı Zekeriya Alp'in onayıyla hakemler icin hazırlanan eğitim paketinde pozisyon için net penaltı ve yorumu yapıldı. MHK aynı zamanda VAR hakeminin maçın hakemine, bu tip abartılı formadan çekme pozisyonlarında mutlaka müdahale etmesini beklediklerini ifade etti. Hatırlanacağı gibi ligin 16 .haftasında oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, 'ın verilmeyen penaltıları için hakemi haksız bulan ve bunu kamuoyuyla paylaşan MHK Başkanı Alp, bu sezon ikinci kez bir takımın net penaltısının verilmediği yönünde itirafta bulunmuş oldu.




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