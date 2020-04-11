11 Nisan 2020, Cumartesi
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Trabzonspor gibisi yok
Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri Galatasaray (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Antalyaspor (8) bulunuyor.
Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri Galatasaray (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise Antalyaspor (8) bulunuyor. Fırtına, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lık skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi, 8 galibiyet 3 beraberlik elde etti.
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