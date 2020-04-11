11 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor gibisi yok

Fırtına gibisi yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.04.2020

 devi, bu sezon 'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri Galatasaray (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise (8) bulunuyor.

devi, bu sezon 'de oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli (11) namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. Bordo-mavilileri Galatasaray (10) takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise (8) bulunuyor. Fırtına, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lık skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından oynadığı 11 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi, 8 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

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