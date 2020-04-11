11 Nisan 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim

Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı! Futbolu çok özledim
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

'un kaledeki yıldızı , yeni tip (Covid-19) salgınından dolayı karantina günlerini evde geçiriyor. Genç file bekçisi, karantinada ne yaptığını anlatırken futbolu çok özlediğini ifade etti.

'un bu sezon lider olmasında büyük pay sahibi olan genç kaleci , salgını nedeniyle karantina günlerini evde geçiriyor.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda genç kaleci, günlük yaptığı işlerden de bahsetmeyi ihmal etmedi.

Film izlediğini, kitap okuduğunu, yemek yaptığını belirten 24 yaşındaki yıldız, fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmaları gerektiğini söyledi. Çakır ayrıca, "Futbolu çok özledim, inşallah en kısa zamanda pandemiyi atlatırız" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

"Günlük rutinimizde vardı. İdmana gidip eve geliyordum ve dinleniyordum. Şimdi ise sürekli evdeyim, idmanı evde yapmak zorundayım. Çok fazla boş vaktim var. Evde takılıyorum, yemek yapıyorum, televizyon izliyorum, oyun oynuyorum, dizi izliyorum, kitap okuyorum, çalışıyorum, vaktimi değerlendiriyorum. Kendimi geliştirmek için çalışmalar yapıyorum. Hem fiziksel hem zihinsel kapasitemizi korumaya çalışıyorum.

Sadece Sağlık Bakanlığımızdan gelen tedbirleri uygulamaya çalışıyorum. Çok fazla haber izlemek istemiyorum. Kalıcı bir durum olmadığını biliyor ve ona göre çalışıyorum.

Biraz pozitif yönden bakıyorum bu duruma. Evde kafa dinliyorum, yemek yapıyorum, dediğim gibi dizi izliyorum. Öyle geçirmeye çalışıyorum. Normalde de yemek yapardım, her zaman değil ama arada yapardım şimdi daha çok yemek yapmaya çalışıyorum. Altyapıdayken tek başıma yaşadım o zamanlardan kalan aşçılığım var onu değerlendirmeye çalışıyorum. Et sote, makarna, pilav yapıyorum. Futbolu çok özledim, bizim işimiz zaten. İnşallah en yakın zamanda bu pandemiyi atlatırız ve zor günleri geride bırakırız."

İŞTE O VİDEO:

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır: Futbolu çok özledim

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