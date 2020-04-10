10 Nisan 2020, Cuma

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"Uğurcan Çakır dünyanın en iyisi olabilir"

Uğurcan Çakır dünyanın en iyisi olabilir
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Her geçen gün performansını artıran ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren 'un kalecisi Uğurcan Çakır için büyük bir övgü geldi. İngiliz devi Chelsea'nin scout ekibi genç yıldız için, ''Alisson'dan sonra dünyanın en iyi ikinci kalecisi olabilir'' raporunu tuttu.

Önümüzdeki sezon Kepa'nın yerine kaleci arayan İngiliz devi Chelsea, Uğurcan ve Burnley'nin 28 yaşındaki file bekçisi Nick Pope'yi gündemine almış durumda. Maviler'in izlettiği Uğurcan için scout ekibinin raporlarında, "Alisson'dan sonra dünyanın en iyi ikinci kaleci olma potansiyeline sahip" diye yazdığı ortaya çıktı. 2024 yılına kadar bordo-mavililerle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki file bekçisi için Chelsea'nin ciddi bir kaynak ayırdığı da öne sürülüyor. , Uğurcan Çakır'ı 20 milyon euro teklif almasına rağmen devre arasında göndermemişti.

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