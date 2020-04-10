Trabzonspor Avrupa'nın devlerini geride bıraktı

Deplasmanda sadece bir yenilgi alarak Avrupa'nın en iyisi olan Fırtına, maç başına puan ortalamasında ise Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasında. Ligde 12 deplasmanda bir yenilgi gören Karadeniz devi, bu istatistikle Avrupa'nın beş büyük ligi ve Türkiye'de yer alan 116 ekip içerisinde en başarılı takım oldu.

Dış saha maçlarında bir kez 90 dakikayı geride tamamlayan bordo-mavililer, İngiltere'den Liverpool ve İtalya'dan Atalanta ile zirveyi paylaştı. Fırtına, puan ortalamasında ise 9. sırada. 12 maçta 23 puanla 1.92 ortalaması olan Trabzonspor; Liverpool, PSG, İnter, Bayern Münih gibi devleri takip ediyor.

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