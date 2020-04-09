09 Nisan 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Sörloth'un talipleri artıyor! Manchester United ve Real Madrid sonrası...

Sörloth'un talipleri artıyor! ManU ve Real Madrid sonrası...
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Sezon başında İngiliz ekibi 'den kiralanan ve formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 'un talipleri çoğalıyor. ve gibi devlerin talip olduğu iddia edildiği yıldız golcüye son olarak İtalyan ekibi 'nin talip olduğu öğrenildi. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Bu sezon bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla 'e damga vuran , Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Adı ve gibi devlerle anılan Norveçli futbolcu ile ilgili son iddia ise basınından geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekibi , Sörloth'u listesine aldı.

Haberde, İtalyan ekibinin beklenen performansı veremeyen Arkadiusz Milik'in yerine Norveçli forveti transfer edeceği belirtildi. Ayrıca Manchester United ve Real Madrid'in de Sörloth ile ilgilendiği vurgulandı.

39 MAÇTA 25 GOL 7 ASİST

Sezon başında 2 yıllığına 'den kiralanan Alexander Sörloth, formasıyla çıktığı 39 maçta 25 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

Ahmet Ağaoğlu: Bu işi sıkı tuttuk haberin devamı

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