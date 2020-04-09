Sörloth'un talipleri artıyor! Manchester United ve Real Madrid sonrası...

Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'den kiralanan ve Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Alexander Sörloth'un talipleri çoğalıyor. Manchester United ve Real Madrid gibi devlerin talip olduğu iddia edildiği yıldız golcüye son olarak İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu öğrenildi. Son dakika Trabzonspor haberleri...

Bu sezon bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Adı Manchester United ve Real Madrid gibi devlerle anılan Norveçli futbolcu ile ilgili son iddia ise İtalya basınından geldi. Çizme basınında yer alan haberlere göre, Serie A ekibi Napoli, Sörloth'u transfer listesine aldı.

Haberde, İtalyan ekibinin beklenen performansı veremeyen Arkadiusz Milik'in yerine Norveçli forveti transfer edeceği belirtildi. Ayrıca Manchester United ve Real Madrid'in de Sörloth ile ilgilendiği vurgulandı.

39 MAÇTA 25 GOL 7 ASİST

Sezon başında 2 yıllığına Crystal Palace'den kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor formasıyla çıktığı 39 maçta 25 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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