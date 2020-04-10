10 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Deniz Ateş Bitnel: Özür dilerim

Deniz Ateş Bitnel: Özür dilerim
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

2016'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor derbisinde kararları ile bordo-mavililerin tepkisini çeken ve Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği eski hakem Deniz Ateş Bitnel, özür diledi.

Bitnel, "Maç için üzdüğüm kim varsa özür diliyorum, haklarını helal etsinler. Çok zor durumda kaldım ama hakkımı helal etmeyeceğim birkaç kişi var. Hatalarım vardır ama bu işin kırılma noktasına sahip kişilere hakkım helal değildir " dedi.

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