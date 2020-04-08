08 Nisan 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Cevdet Enes Varbil'in peşinde! Süper Lig kulüpleri...

Trabzonspor 18'lik yıldız adayının peşinde!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

, 'e düşmesi kesinleşen 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'un 18 yaşındaki forveti 'i transfer etmek istiyor. Cevdet Enes'i bordo-mavililerin dışında , , ve da istiyor.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftalar önce küme düşmesi kesinleşip 'in (BAL) yolunu tutan Manisaspor'un genç oyuncusu için kulüpleri devreye girdi.

Bu sezon resmi maçlarda 21 kez sahaya çıkıp 2 gol atan ve 1 de asist yapan 19 yaşındaki kanat oyuncusunu , , , ve 'nın istediği öğrenildi.

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Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen genç oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedilirken, sezon sonunda bordo-mavili ekibe imza atacağı iddia ediliyor.

Ege ekibinin diğer genç futbolcusu Bilal Budak'ın da birçok kulübün radarına girdiği vurgulandı.

Bu sezon TFF 3. Lig 1. Grup'ta 17 karşılaşmaya çıkan Cevdet Enes Varbil, 1236 dakika sahada kaldı ve 4 kez ağları sarstı.

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