31 Mart 2020, Salı
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Ordinaryüs Nwakaeme
Bordo-mavili forma ile geçen sezon 27 maça çıkan ve 10 gol, 10 asistle oynayarak 'double-double' yapan Nijeryalı yıldız Nwakaeme, bu sezon da şimdiden aynı rakama yaklaştı.
Bordo-mavili forma ile geçen sezon 27 maça çıkan ve 10 gol, 10 asistle oynayarak 'double-double' yapan Nijeryalı yıldız Nwakaeme, bu sezon da şimdiden aynı rakama yaklaştı. 30 yaşındaki futbolcu, 24 karşılaşmada 10 kez ağları sarsıp, 8 de asist yaptı. Nwakaeme, Trabzon kariyerinde ise ligde toplam 51 maçta 38 gole (20 gol, 18 asist) direkt katkı sağladı ve transfer olduğu günden bu yana Fırtına'nın en başarılı ismi olmayı başardı. Attığı gollerle son 2 senede Karadeniz devine tek başına tam 16 puan kazandıran tecrübeli futbolcu bu alanda da zirvede yer aldı.
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