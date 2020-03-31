Fatih Sultan Tekke

Karadeniz devinin efsane futbolcuları arasında yer alan İstanbulspor'un hocası Fatih Tekke, bir takipçise verdiği yanıtla takdir topladı.

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Karadeniz devinin efsane futbolcuları arasında yer alan İstanbulspor'un hocası Fatih Tekke, bir takipçise verdiği yanıtla takdir topladı. Takipçisinin, "Bazen diyorum ki Fatih Tekke keşke Trabzon-sporlu olmasaydı da ona bu haksızlıklar yapılmasaydı" dedi. Tekke bu sözlere, "Bence tam tersi. 'Fatih Tekke iyi ki Trabzonlu ve Trabzonsporlu' diye düşünün. Sağlıkcakla Evde Kalın" cevabını verdi. Bu cevap bordo-mavili taraftarların büyük beğenisini kazandı.