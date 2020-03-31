31 Mart 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Fatih Sultan Tekke
Karadeniz devinin efsane futbolcuları arasında yer alan İstanbulspor'un hocası Fatih Tekke, bir takipçise verdiği yanıtla takdir topladı.
Karadeniz devinin efsane futbolcuları arasında yer alan İstanbulspor'un hocası Fatih Tekke, bir takipçise verdiği yanıtla takdir topladı. Takipçisinin, "Bazen diyorum ki Fatih Tekke keşke Trabzon-sporlu olmasaydı da ona bu haksızlıklar yapılmasaydı" dedi. Tekke bu sözlere, "Bence tam tersi. 'Fatih Tekke iyi ki Trabzonlu ve Trabzonsporlu' diye düşünün. Sağlıkcakla Evde Kalın" cevabını verdi. Bu cevap bordo-mavili taraftarların büyük beğenisini kazandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...