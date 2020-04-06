Stopere Sarr
Charlton’ın 26 yaşındaki sol stoperi Trabzonspor’a önerildi Scout ekibi onay verirse son karar Hüseyin Çimşir’e bırakılacak.
Fırtına gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam ederken menajerler de kulübe adeta oyuncu yağdırıyor. Bu isimlerden biri de Charlton'da oynayan Naby Sarr. Scout ekibi Senegalli stoperin videolarını izliyor. 26 yaşındaki futbolcu, scoutların süzgecinden geçerse teknik direktör Hüseyin Çimşir'e rapor geçilecek. Son karar her zaman olduğu gibi genç çalıştırıcıya bırakılacak. Sarr'ın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesinin sezon sonu bitmesi de büyük bir avantaj. Böylece Trabzonspor başarılı futbolcuyu, herhangi bir bedel ödemeden renklerine katabilecek.
FORVETLERİ KISKANDIRIR
Naby Sarr'ın en güçlü özelliklerinden biri de hücuma yaptığı katkı. Bu sezon Charlton formasıyla rakip fileleri 3 kez sarsarken, 5 de asist yaptı. 23 maçta 8 gole direkt etkisi oldu.
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