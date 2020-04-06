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TRABZONSPOR

Uğurcan’a kutlama

Uğurcan’a kutlama
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, 24 yaşına bastı. Bordo- mavili kulübün hesaplarından genç eldivenin yeni yaşı kutlandı.

'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, 24 yaşına bastı. Bordo- mavili kulübün hesaplarından genç eldivenin yeni yaşı kutlandı. Taraftarlar da Uğurcan'a mesajlar atarak sezon sonunda şampiyonluk kupasının ellerinde kalkacağını söylediler.
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