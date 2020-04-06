06 Nisan 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Gençlere alkış

Gençlere alkış
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Trabzonsporlu futbolcular da büyük bir ilgiyle katılmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Trabzonsporlu futbolcular da büyük bir ilgiyle katılmıştı. Özellikle Serkan Asan, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Taha Tunç, Murat Cem Akpınar gibi yeni yeni forma giyen isimlerin maaşlarının önemli bir kısmını kampanyaya yatırmaları takdir topladı.
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