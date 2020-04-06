Gençlere alkış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Trabzonsporlu futbolcular da büyük bir ilgiyle katılmıştı.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Trabzonsporlu futbolcular da büyük bir ilgiyle katılmıştı. Özellikle Serkan Asan, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Taha Tunç, Murat Cem Akpınar gibi yeni yeni forma giyen isimlerin maaşlarının önemli bir kısmını kampanyaya yatırmaları takdir topladı.