05 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Nwakaeme en değerli 7. oyuncu

Nwakaeme en değerli 7. oyuncu
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

'un son 2 sezonda hücumdaki başarısında ön plana çıkan isim hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme. Karadeniz ekibi tarafından transfer edildiğinde Transfermarkt değeri 1.5 milyon euro olan 31 yaşındaki oyuncu için şu anda 5 milyon Euro'luk rakamlar telaffuz ediliyor.

'un son 2 sezonda hücumdaki başarısında ön plana çıkan isim hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme. Karadeniz ekibi tarafından transfer edildiğinde Transfermarkt değeri 1.5 milyon euro olan 31 yaşındaki oyuncu için şu anda 5 milyon euro'luk rakamlar telafuz ediliyor. Nwakaeme genel verilerde en değerli 7. Nijeryalı oyuncu konumunda. Süper Lig'in de en değerli 26. oyuncusu.

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