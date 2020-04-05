05 Nisan 2020, Pazar
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Nwakaeme en değerli 7. oyuncu
Trabzonspor'un son 2 sezonda hücumdaki başarısında ön plana çıkan isim hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme. Karadeniz ekibi tarafından transfer edildiğinde Transfermarkt değeri 1.5 milyon euro olan 31 yaşındaki oyuncu için şu anda 5 milyon Euro'luk rakamlar telaffuz ediliyor.
Trabzonspor'un son 2 sezonda hücumdaki başarısında ön plana çıkan isim hiç şüphesiz Anthony Nwakaeme. Karadeniz ekibi tarafından transfer edildiğinde Transfermarkt değeri 1.5 milyon euro olan 31 yaşındaki oyuncu için şu anda 5 milyon euro'luk rakamlar telafuz ediliyor. Nwakaeme genel verilerde en değerli 7. Nijeryalı oyuncu konumunda. Süper Lig'in de en değerli 26. oyuncusu.
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