Trabzon'da Hosseini için karar verildi!
Fırtına, İranlı savunmacıya uzun bir kontrat önermeyi planlıyor. Hosseini'nin, bazen kulübe de otursa da sorun çıkarmayan yapısı çok beğeniliyor.
Trabzonspor, Majid Hosseini'nin hem performansından hem de karakterinden çok memnun. 11'de sahaya çıktığı zaman elinden geleni yapan, yedek kaldığı veya sonradan oyuna dahil olduğunda ise sorun çıkarmayan futbolcunun tavrı çok beğeniliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de 23 yaşındaki stoperin uzun yıllar bordo-mavili ekibe hizmet edebilecek bir karakterde olduğunu kaydetti. Yönetim de İranlı oyuncuya uzun süreli bir kontrat önermeyi planlıyor. Genç futbolcuya 4 yılı kapsayacak bir sözleşme hazırlanıyor. Türkiye'de mutlu olan Hosseini'nin de yönetimden gelecek bu teklife "Evet" demesi bekleniyor. Bordo-mavili taraftarlar da hem genç olması hem de kulübe olan aidiyetiyle Hosseini'nin uzun yıllar kalmasını istiyor.
REKORA SADECE 5 MAÇ KALDI
Hosseını, Esteghlal formasını 57 kez taşımıştı. Trabzonspor'da ise 53 karşılaşmada forma giydi. Bordo-mavililerde 5 kez daha oynarsa kariyerinde en fazla forma giydiği takım Karadeniz temsilcisi olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...