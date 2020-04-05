05 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzon'da Hosseini için karar verildi!

Trabzon'da Hosseini için karar verildi!
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Fırtına, İranlı savunmacıya uzun bir kontrat önermeyi planlıyor. Hosseini'nin, bazen kulübe de otursa da sorun çıkarmayan yapısı çok beğeniliyor.

, Majid Hosseini'nin hem performansından hem de karakterinden çok memnun. 11'de sahaya çıktığı zaman elinden geleni yapan, yedek kaldığı veya sonradan oyuna dahil olduğunda ise sorun çıkarmayan futbolcunun tavrı çok beğeniliyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir de 23 yaşındaki stoperin uzun yıllar bordo-mavili ekibe hizmet edebilecek bir karakterde olduğunu kaydetti. Yönetim de İranlı oyuncuya uzun süreli bir kontrat önermeyi planlıyor. Genç futbolcuya 4 yılı kapsayacak bir sözleşme hazırlanıyor. 'de mutlu olan Hosseini'nin de yönetimden gelecek bu teklife "Evet" demesi bekleniyor. Bordo-mavili taraftarlar da hem genç olması hem de kulübe olan aidiyetiyle Hosseini'nin uzun yıllar kalmasını istiyor.

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Hosseını, Esteghlal formasını 57 kez taşımıştı. Trabzonspor'da ise 53 karşılaşmada forma giydi. Bordo-mavililerde 5 kez daha oynarsa kariyerinde en fazla forma giydiği takım temsilcisi olacak.

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