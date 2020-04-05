05 Nisan 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Jose Sosa toplayacak

Jose Sosa toplayacak
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

'un tecrübeli yıldızı Sosa, "Pası tüm yabancı oyuncular adına alıyorum. Kendi ülkemizde yaptığımız gibi bize her zaman büyük sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosa, takımın yabancılarını organize edip, bağışı gerçekleştirecek.

Bordo-mavılı futbolcuların başlattığı yardım kampanyasında Uğurcan Çakır'dan pas kaptan Jose Sosa'ya gelmişti. 'un tecrübeli yıldızı "Pası tüm yabancı oyuncular adına alıyorum. Kendi ülkemizde yaptığımız gibi bize her zaman büyük sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunacağız" ifadelerini kullanmıştı. Sosa, takımın yabancılarını organize edip, bağışı gerçekleştirecek.
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