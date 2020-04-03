03 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonsporlu Alexander Sörloth transferi için Milan devrede!

Sörloth için dev kulübün CEO'su devreye girdi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Trabzonsporlu için flaş bir iddiası ortaya atıldı. Sezon başında ekiplerinden 'tan 2 yıllığına kiralanan Norveçli golcü, bordo-mavililerin zirvede yer almasında büyük katkı sağlamıştı. 24 yaşındaki golcü, bu performansıyla Avrupa devlerini peşine takmıştı. 'Kuzeyin Kralı' için transfer iddiası bu kez 'dan geldi. Calcionline.com'un haberine göre; Sörloth için devreye girdi. İşte detaylar...

'un yıldız golcüsü için pazarı iyiden iyiye kızışıyor... Daha önce ve kulüplerinin kendisiyle ilgilendiği bilinen Norveçli golcü için bu kez sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, sezon başında ekibi 'dan bordo mavili kulübe kiralık gelen Sörloth için Çizme'de büyük bir transfer girişimi başladı.

Daha önce İspanyol devi Real Madrid'in Sörloth için yakın temasta bulunduğu aktarılan haberde, bu kez 'ın devreye girdiği yazıldı. Öte yandan kırmızı-siyahlıların dev operasyonda kilit bir ismi devreye soktuğu aktarıldı.

IVAN GAZIDIS SÖRLOTH İÇİN DÜĞMEYE BASTI!

Milan'ın Sörloth transferindeki ciddiyetinden bahsedilen haberde, İtalyan devinin bu girişim için devreye kulüp 'su 'i bizzat devreye soktuğu yazıldı.

SÖRLOTH: TRABZONSPOR'A VERİLMİŞ SÖZÜM VAR

Öte yandan Sörloth, yaptığı açıklamada son sözün Trabzonspor'da olduğunu ve bordo mavili kulübe verdiği bir sözü olduğu aktarırken, Norveç basınına verdiği röportajda, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" dedi.

Alexander Sörloth'tan Real Madrid açıklaması! haberin devamı

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