24 Mart 2020, Salı

TRABZONSPOR

Guilherme: Biz hazırız

Guilherme: Biz hazırız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

'un tecrübeli oyuncusu corona virüsü sebebiyle lige verilen arada boş durmuyor. Kulübün kendisine verdiği program dahilinde çalışan Brezilyalı futbolcu, yeniden sahalarda olmak istediğini söyledi.

28 yaşındaki oyuncu "Futbolu özledim. Bu arada sürekli çalıştım. Biz yeniden sahalara dönmeye hazırız. Umarım tüm dünya bu koronavirüsten bir an önce kurtulur. Bizler de en iyi bildiğimiz işi yapmaya devam ederiz" ifadelerini kulandı. , formasıyla 6 maça çıktı. Skora etki edemedi. Kupada ise 3 mücadelede sahadaydı. 2 gol, 1 asistle oynadı.

Filip Novak inanıyor haberin devamı

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