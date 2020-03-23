23 Mart 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ekuban’a anket şoku

Ekuban’a anket şoku
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Rangers, 'un yıldızı Caleb Ekuban için 9 milyon euro'luk bir bütçe ayırmıştı.

Rangers, 'un yıldızı Caleb Ekuban için 9 milyon euro'luk bir bütçe ayırmıştı. Ancak İskoç basınında yapılan bir anket Rangers'ı şaşırttı. Ekuban'ı ister misiniz? sorusuna Rangers taraftarlarının yüzde 53'ü Hayır dedi. Evet diyenler yüzde 47'de kalınca yönetim transferi rafa kaldırdı.

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