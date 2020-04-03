Alexander Sörloth'tan Real Madrid açıklaması!

Alexander Sörloth: Real Madrid yeryüzünün en büyük takımlarından biri. Ama benim Trabzon’a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid’e bile olsa gidemem.

Karadeniz devinde adeta yeniden doğan ve attığı 19 golle takımını liderliğe taşıyan Alexander Sörloth, ülkesi Norveç'te yayım yapan TV2 kanalının canlı yayın konuğu oldu. Adı son dönemde Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerle anılan 24 yaşındaki forvet, "Real Madrid yer yüzünün en büyük takımlarından birisi. 'Oynamak istemiyorum' dersem bana kimse inanmaz. İsterim. Hem de çok. Ama benim Trabzonspor'a verilmiş bir sözüm var. Zaten kulübümle anlaşmadan Real Madrid'e bile olsa gidemem. Bu Bayern için de geçerli. Beni Lewandowski ile kıyaslamaları da bir onur. Ama Trabzon'un ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü beni seven, bana saygı duyan, benim de çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir takımdayım" ifadesini kullandı.

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