03 Nisan 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan taraftarına dolandırıcılık uyarısı

Trabzonspor'dan taraftarına dolandırıcılık uyarısı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Kulübü, taraftarlarını dolandırıcılara karşı uyardı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Kulübü adına kaşkol veya imzalı forma satmak isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

Kulübün böyle bir satışı olmadığı vurgulanan açıklamada, "Resmi numaralarımız TS Club Danışma Hattı 0850 5321967, Dergisi Çağrı Merkezi 0212 9811967'dir." ifadesine yer verildi.

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