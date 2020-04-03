Trabzonspor'dan taraftarına dolandırıcılık uyarısı

Trabzonsporlu Alexander Sörloth için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralanan Norveçli golcü, bordo-mavililerin zirvede yer almasında büyük katkı sağlamıştı. 24 yaşındaki golcü, bu performansıyla Avrupa devlerini peşine takmıştı. 'Kuzeyin Kralı' için transfer iddiası bu kez İtalya'dan geldi. Calcionline.com'un haberine göre; Sörloth için Milan devreye girdi. İşte detaylar...